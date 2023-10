2023年10月08日 18時00分 サイエンス

ハリケーンのときに魚や海の生き物はどうなるのか?



強力なハリケーンが上陸すると、倒壊した家屋や倒木などといった目に見える形で被害が出ますが、海の中への影響を知る機会はなかなかありません。科学系ニュースサイトのScienceAlertが、専門家の話や過去に報告された事例を元に、激しい嵐が海に住む生き物にもたらす影響を解説しました。



What Happens to Animals in The Ocean During a Hurricane? : ScienceAlert

https://www.sciencealert.com/what-happens-to-animals-in-the-ocean-during-a-hurricane



フロリダ・ガルフコースト大学で海洋生物学を教えているメリッサ・メイ氏によると、ハリケーンが魚やイルカなどに与える影響は規模や場所によって大きく異なるとのこと。



ハリケーンは海面の上昇である高潮をもたらしますが、海の中では「いつもと違う満ち潮」程度の作用で、特に生き物に影響を与えないケースもあります。一方、場合によっては塩分濃度の変化や海底の土砂の巻き上げなどで致命的な環境の変化を引き起こすこともあり、その影響は時に深さ300フィート(約91メートル)の海底にも及ぶといいます。





海が荒れている間、多くの魚類や海洋哺乳類はより深く穏やかな海に移動することで難を逃れます。カマストガリザメというサメを追跡した2001年の調査では、サメが熱帯暴風雨の到来前に海域を離れ、安全になってから5~13日後に戻ってくることが突き止められました。



研究者らは、「海の生き物が嵐を予感できるのは、気圧の低下や水温の変化などを手がかりにしているからではないか」という仮説を立てています。また、浅い海底付近で暮らすネズミモンガラという魚を追跡した2019年の調査によると、ネズミモンガラは海底に届く波のパターンからハリケーンの接近を察知していたとのことです。



by Philippe Guillaume



しかし、事前にハリケーンから避難できなかった場合は致命的な結果となります。1992年にアメリカに上陸し大きな被害をもたらしたハリケーン・アンドリューでは、推定940万匹の海水魚が死んだことが報告されました。魚の正確な死因はわかっていませんが、アメリカ地質調査所は、土砂がエラを詰まらせたか、圧力の変化で血液中に炭素ガスの気泡が発生して死に至った可能性を指摘しています。



ハリケーン・アンドリューが致命的だったのは淡水魚も同様で、ルイジアナ州の河川では巻き上げられた川底の土砂により水が無酸素状態になり、1億8700万匹の淡水魚が死んだと推測されています。





ハリケーンは海藻や貝類、サンゴ礁など海底の生態系にも影響を与えます。ハリケーンは冷たい海水を流入させるので、海水温の上昇によりサンゴの共生藻類がいなくなってしまう白化現象の影響が相殺されますが、嵐が強すぎるとサンゴ礁が物理的に破壊されてしまうため、これがサンゴの減少に拍車をかけるおそれがあります。



ハリケーンが去った後も生き物たちの受難は続きます。メイ氏によると、2022年にアメリカを襲ったハリケーン・イアンでは大量のがれきが発生し、自動車や転覆したボートからガソリンや化学物質が海へと流れ出ました。また、下水の水があふれだし、大腸菌や腸球菌などの細菌で海が汚染されるケースもあります。





ハリケーンがもたらす塩分濃度の変化も水中の生き物にとっては脅威です。アメリカの沿岸部では、ハリケーンで池などの淡水に迷い込んでしまうイルカがたびたび目撃されています。イルカは短期間なら淡水の中でも生きられますが、長期に及ぶと深刻な皮膚病になってしまい、海に帰ることができなければそのまま命を落としてしまします。



逆に、ハリケーンで陸地に海水がもたらされると、淡水環境に住む生き物にも影響が出ます。ハリケーン・イアンが直撃したフロリダ州サニベル島では、島に生息するワニが塩分の被害を受けたことが報告されており、サニベル・キャプティバ自然保護財団のクリス・レチョヴィッチ氏は「ワニは一時的なら塩水に耐えられますが、いつまでも生きることはできません」と話しました。



NASAによると、気候変動によりハリケーンの回数が増えるとは予測されていないものの、気候変動でハリケーンが激化し高潮や洪水を増加させる危険性はあるとのこと。メイ氏はScienceAlertに、「実は生態系はたまに壊滅してしまっても大丈夫ななようにできています。しかし、次のハリケーンが来る前に十分な回復期間がなければなりません」と話しました。