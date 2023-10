Appleの修理防止ロックを突破するツール「Nerd.Tool.1」を修理店が開発

・関連記事

Apple製品の修理代が高すぎる問題を解決するべく求められる「修理する権利」とは? - GIGAZINE



Appleが「修理する権利」の支持へ方針転換、ただし条件付き - GIGAZINE



Appleが無認可のApple製品修理業者を訴えたものの敗訴してしまう - GIGAZINE



iPhoneやMacBookを自分で修理できるApple公式サービスが更新され「修理後のAppleへの連絡」が不要に - GIGAZINE



Appleのサードパーティ修理プログラムはまともに機能していないことが発覚、Appleはまともに部品を供給せず申請を半年も放置するなどやりたい放題 - GIGAZINE



Appleの「セルフサービス修理プログラム」を使って自分の手でiPhoneを修理した感想 - GIGAZINE



Appleがついに自分でiPhoneを修理可能な部品やツールを一般販売すると発表 - GIGAZINE



2023年10月05日 21時00分00秒 in ハードウェア, 動画, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.