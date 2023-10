Xに1億6000万円の弁護士費用支払い命令が下る、元CEOが起こした訴訟により

・関連記事

X(旧Twitter)が広告代理店・X Social Mediaに訴えられる - GIGAZINE



Xがイーロン・マスクに解雇された元Twitter従業員2200人の仲裁請求に応じて交渉開始 - GIGAZINE



イーロン・マスクがTwitterの元従業員に支払われるはずだった退職金5億ドルを拒否したとして集団訴訟に突入 - GIGAZINE



企業としての「Twitter」が消滅、「X」と呼ばれる企業に統合される - GIGAZINE





2023年10月04日 11時50分00秒 in ネットサービス, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.