2023年10月04日 12時00分 ゲーム

Windows 11のセットアップ中にミニゲームをプレイすることが可能に、非インストール中でもEdgeでプレイ可



Microsoftが2023年10月にリリースしたノートPC「Surface Laptop Studio 2」には、Windows 11のセットアップ中にゲームができるイースターエッグが搭載されていることがわかりました。



Microsoft makes the Windows 11 setup process less boring with an entertaining Easter egg - The Verge

https://www.theverge.com/2023/10/3/23901130/microsoft-game-windows-11-setup-surface-laptops-skifree



Microsoft now lets you play a game during Windows 11 installs

https://www.bleepingcomputer.com/news/microsoft/microsoft-now-lets-you-play-a-game-during-windows-11-installs/



IT系ニュースサイトのThe Vergeは、Surface Laptop Studio 2のレビューのためにセットアップをしている際、Windows 11のアップデート適用中にゲームの「Surf」をプレイするよう促す表示が出ていることを発見しました。





画面に「Microsoft Edgeに『edge://surf』と入力すると、後でまたプレイできます」とあるので、実際にWindows 10のEdgeで入力してみたのが以下。





左右の矢印キーでキャラクターを選んでスペースキーを押すとゲームが始まります。





以下の40秒ほどの動画を再生すると、実際にMicrosoft Edgeでゲームを遊んでいる様子が見られます。なお、音は出ません。



Microsoft​ Edgeで無料プレイできるミニゲームはこんな感じ - YouTube





操作は、左右の矢印キーで障害物をよけていくというシンプルなもの。





障害物に当たってしまうと、画面上の体力が減ってしまいます。





少し進んだところで巨大生物に襲われてゲームオーバーになってしまいました。





The Vergeは、Windows 3.0向けのMicrosoft Entertainment Pack 3に収録されていた「SkiFree」によく似たゲームだと指摘しました。また、The Vergeが掲載したプレイ画面を見ると、上記のMicrosoft Edge版と少しゲームの見た目が違うことがわかります。





この情報を取り上げたニュースサイトのBleepingComputerによると、試しに普通のPCにWindows 11をインストールしてみても「Surf」はプレイできなかったとのこと。BleepingComputerは「現時点では、このゲームがMicrosoft Surfaceにだけ提供されるのか、それともすべてのWindows 11デバイスに提供されるのかは不明です」とコメントしました。