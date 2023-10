2023年10月03日 12時00分 メモ

車好きYouTuberが海賊版行為で有罪になり車両コレクション57台はオークションへ



自身が購入した車のレビューを行っていたYouTuber「Omi In A Hellcat」が、海賊版行為の疑いで逮捕され、懲役5年半の判決を受けました。これに伴い、Omi In a Ahellcatが保有していた57台の車両コレクションが、連邦政府によってオークションにかけられています。



Eastern District of Pennsylvania | Leader of Illegal Copyright Infringement Scheme Sentenced to 5 - Years’ Imprisonment | United States Department of Justice

https://www.justice.gov/usao-edpa/pr/leader-illegal-copyright-infringement-scheme-sentenced-5-12-years-imprisonment



Youtuber Jailed On Piracy Charges Has 57-Vehicle Collection Auctioned Off By Feds

https://jalopnik.com/youtuber-jailed-on-piracy-charges-has-57-vehicle-collec-1850892182





YouTuber「Omi In A Hellcat」ことビル・オマール・カラスキーロは、かつては81万8000人以上のチャンネル登録者を持ち、自身が購入した車を運転するレビューを投稿していました。チャンネルには、すでに2年以上、新規の動画投稿が行われていません。



この間にカラスキーロは、ケーブルテレビで放送されていたコンテンツを購入して転売するという、大規模な海賊版計画によって3000万ドル(約45億円)の財産を築いていたことが明らかになりました。カラスキーロは著作権侵害、アクセス機器詐欺、通信詐欺、マネーロンダリングなどの容疑で、違法に得た収益の没収と1500万ドル(約22億円)の賠償金支払いを命じられ、懲役5年半の判決を受けました。





これを受けて、カラスキーロの所有していた57台の自動車が連邦政府によってオークションにかけられています。



*U.S. Marshals Webcast Auction Baltimore, MD 10/13/2023 | Apple Towing Co

https://appletowing.hibid.com/catalog/483697/-u-s--marshals-webcast-auction-baltimore--md-10-13-2023





中にはランボルギーニ・アヴェンタドールの痛車も含まれています。



2019 Lamborghini Aventador LP740-4 S | Apple Towing Co

https://appletowing.hibid.com/lot/169265506/2019-lamborghini-aventador-lp740-4-s