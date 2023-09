無料で複数の大容量動画ファイルを無劣化・爆速で「LosslessCut」を使い結合する方法レビュー、Windows・macOS・Linux対応で低スペックPCでもOK

テロップ挿入やモザイク処理などの編集を施した場合はエンコード処理が必要ですが、今回は編集を一切行わずにムービーを結合したいだけです。こんな時に便利なのがムービーを爆速でロスレス結合できる無料アプリ「LosslessCut」です。 ◆LosslessCutのダウンロード LosslessCutは以下のリンク先で配布されています。 GitHub - mifi/lossless-cut: The swiss army knife of lossless video/audio editing https://github.com/mifi/lossless-cut#download ダウンロード画面にはWindowsやmacOS、Linux向けのダウンロードリンクがズラリと並んでいます。Windowsで無料で使いたい場合は「7zip」をクリックしてLosslessCutが格納された7zファイルをダウンロードします。

GoProなどのカメラで長いムービーを撮影すると、一定の時間やファイル容量ごとにムービーが細かく分割されることがあります。分割されたムービーをムービー編集アプリでつなぎ合わせて出力しようとするとエンコードに長い時間がかかってしまいますが、無料で公開されている「 LosslessCut 」を使えば無劣化かつ爆速で結合できるとのことなので、実際に使ってみました。 GitHub - mifi/lossless-cut: The swiss army knife of lossless video/audio editing https://github.com/mifi/lossless-cut ◆容量の大きなムービーは分割されがち 容量の大きなムービーファイルが分割される実例が以下。 GoPro HERO12 Blackのバッテリー性能検証 のために1時間12分46秒の4K・60fpsムービーを撮影した結果、ムービーが30分57秒ごとに区切られて3個のファイルに分かれてしまいました。

2023年09月30日 20時07分00秒 in レビュー, ソフトウェア, 動画, Posted by log1o_hf

