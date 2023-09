画像生成AIで部屋の写真を読み込んでプロンプトを入力するだけで好きな家具を破綻なく描き足してくれる「Fill 3D」が登場

・関連記事

AWS上で生成AIを使用するためのツール「Amazon Bedrock」が正式リリースへ、日本語を話せるClaudeや画像生成のStable Diffusionを利用可能 - GIGAZINE



画像生成AIがブラウザから無料で人間の全身写真をさくっと作ってくれる「AI Human Generator」レビュー - GIGAZINE



GoogleのチャットAI「Bard」に「この動物の名前を教えて」など画像の詳細を聞けるGoogleレンズ機能が追加されたので使ってみた - GIGAZINE



AIの住民が勝手に会話して交流する2D RPGっぽい箱庭シミュレーター「AI Town」 - GIGAZINE



Photoshopに「被写体の途切れた部分を補完」「狭い景色を拡大」など画像の拡張が可能な「拡張生成」が追加されたので使ってみた動画 - GIGAZINE

2023年09月30日 19時00分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, デザイン, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.