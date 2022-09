画像生成AI「Stable Diffusion」「Midjourney」で使える呪文のような文字列にパラメーターを簡単に追加できる「promptoMANIA」の使い方まとめ

今回は「ruin(荒廃),buildings(ビル),cat(ネコ),moss(コケ),city(街),cyberpunk(サイバーパンク)」というプロンプトに、「in the style of Assassin's Creed(アサシン クリード風)」「Illustration(イラスト)」のパラメーターを追加し、Windows環境でStable Diffusionを実行できる「 Artroom Stable Diffusion 」を使って実際に画像を生成してみます。

・関連記事

無料で画像生成AI「Stable Diffusion」をWindowsに初心者でも簡単にインストールして使える&img2imgにも対応した「Artroom Stable Diffusion」使い方まとめ - GIGAZINE



「Stable Diffusionであの構図や雰囲気を再現するには何と書けば良いのか?」が目で見て一発でわかる「The Ai Art」 - GIGAZINE



画像生成AI「Stable Diffusion」などに作らせたい元画像の雰囲気から「呪文っぽい英文」の候補を検索できる「clip-retrieval」 - GIGAZINE



話題の画像生成AI「Stable Diffusion」で使える呪文のような文字列を実際の画像から見つけられる「Lexica」の使い方まとめ - GIGAZINE



画像生成AI「Stable Diffusion」をWindows環境にボタン1つでインストール可能&GUIで操作できる「NMKD Stable Diffusion GUI」がついに登場 - GIGAZINE



ブラウザから今すぐ試せるStable Diffusionを用いた自動GIF生成モデルが登場 - GIGAZINE

2022年09月05日 09時06分00秒 in ネットサービス, アート, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.