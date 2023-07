ブラウザ上で描いたスケッチをAIが画像に変換してくれるサービス「Stable Doodle」をStability AIがリリース

・関連記事

ブラウザ上で描いたイラストと同じ構図で画像生成AIに絵を描いてもらえる「Scribble Diffusion」が登場 - GIGAZINE



無料で落書きをリアルな風景画に変換してくれる「NVIDIA Canvas」を使って神絵師になってみた - GIGAZINE



画像生成AI「Stable Diffusion」の高性能モデル「SDXL 0.9」をStability AIが発表、画像と構図のディテールが大幅に改善 - GIGAZINE



画像生成AI「Stable Diffusion」でスマホでもわずか1枚2秒という爆速で画像生成ができる「SnapFusion」 - GIGAZINE



画像の枠外を新たに描き足せるAIアプリ「Uncrop」が無料公開されたので使ってみた - GIGAZINE



1枚の画像から「似た画像」をサクッと生成して素材集めを爆速化できるAIツール「Reimagine XL」を使ってみた - GIGAZINE



画像や動画から背景を切り取ることが可能なAIツール「Background remover AI」を使ってみた - GIGAZINE



Microsoftのペイントのようにお絵かきすると似たような写真を見つけてくれる500px新機能を使ってみた - GIGAZINE

2023年07月14日 20時00分00秒 in レビュー, ネットサービス, Posted by log1r_ut

