2023年09月29日 14時00分 ハードウェア

Googleのスマートホワイトボード「Jamboard」の販売・提供が2024年後半に終了



Googleが、共同作業用ホワイトボード「Google Jamboard」の販売・提供を2024年後半で終了することを発表しました。



Google Workspace Updates: The next phase of digital whiteboarding for Google Workspace

https://workspaceupdates.googleblog.com/2023/09/the-next-phase-of-digital-whiteboarding-for-google-workspace.html





Google is shutting down its Jamboard whiteboarding app - The Verge

https://www.theverge.com/2023/9/28/23894509/google-jamboard-whiteboarding-app-graveyard



Google Jamboardは2017年からアメリカで、2018年8月には日本でも提供されるようになった55インチのスマートホワイトボードです。



Googleのスマートホワイトボード「Jamboard」がついに発売、どんなことができるのかが一発で分かる新ムービーも公開 - GIGAZINE





まるで巨大なタッチペン付きタブレットのようなGoogle Jamboardは、ホワイトボードに書き込んだ内容がそのままGoogle Workspaceに保存されるのが特徴。例えば、教師がJamboardに書いた授業内容を子どもが持つタブレットに配信することも可能になります。さらに、Jamboard上にはGoogleドキュメントやGoogleスプレッドシート、Googleドライブからデータをそのまま貼り付けることができます。





Googleによると、Jamboardを使うライセンスのサブスクリプションは、教育機関向けも含めて2024年9月30日に終了するとのこと。そして、2024年10月1日にJamboardは自動アップデートの有効期限に達するため、Google Workspaceからセキュリティと機能のアップデートやカスタマーサポートを受けられなくなります。



また、Jamboardアプリでは2024年10月1日以降、新しいデータを作成したり編集したりできなくなり、2024年12月31日までは「過去のデータの表示専用」となります。そして、2024年12月31日をもってJamboardアプリは完全に終了し、すべてのデータが削除されるとのこと。



Googleは、FigJam、Lucidspark、Miroなど、サードパーティー製のホワイトボードツールを2023年末から2024年初めにGoogle Workspaceに統合する予定としています。また、スマートホワイトボード自体はSeries One Board 65の販売を継続し、Google Meetでの共同作業やGoogleドライブでのコンテンツの共有、Googleカレンダーでのスケジュール管理は引き続き可能だとしています。





Gooleは2024年12月31日までに過去に作成したデータをバックアップするように促しました。また、これまで組織内で作成された共同作業が失われないように、Jamboardのデータを保存してサードパーティー製のホワイトボードツールに移行する方法も提供する予定だと述べています。