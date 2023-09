さっそくiPhone 15 Pro Maxを分解するムービーがYouTube上に登場、内部の構造・部品はこんな感じ

・関連記事

1時間に200台のiPhoneを自動で分解するAppleのロボット「Daisy」にYouTuberが潜入取材 - GIGAZINE



Appleの「セルフサービス修理プログラム」を使って自分の手でiPhoneを修理した感想 - GIGAZINE



iPhone 13 Proをバラバラ分解、製造コストは約6万3000円と推計 - GIGAZINE



「iPhone 14 Pro Max」を分解してみた動画が早速登場、高性能カメラモジュールや大容量バッテリーが丸裸に - GIGAZINE



iPhone 7 Plusバラバラ分解レポート、最新技術満載の中身はこんな感じ - GIGAZINE

2023年09月26日 17時00分00秒 in ハードウェア, 動画, Posted by log1d_ts

You can read the machine translated English article here.