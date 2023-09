2023年09月14日 12時18分 モバイル

中国政府により「iPhone禁止令」が出されているという報道を中国政府が否定、アメリカ政府は「不適切な報復」と批判



中国政府が政府職員に対して「iPhone禁止令」を出しているという報道に対して、中国政府が初めて公の場でその存在を否定しました。これに対して、アメリカ政府側は「不適切な報復である」と非難しています。



2023年9月、中国政府が政府職員に対して「iPhoneを使用しないように」と命じていることが報じられました。中国政府によるiPhone禁止令は、海外技術への依存を減らしてサイバーセキュリティを強化するという、中国政府のキャンペーンの一環であると報じられています。iPhone禁止令については「中国政府がiPhone禁止令を政府支援機関や国有企業にまで拡大する可能性がある」と報じられていました。



中国が「iPhoneの利用禁止」を政府職員に通達したと報じられてAppleの株価が連日下落 - GIGAZINE





9月13日になって、中国外務省はiPhone禁止令について初めて公の場でコメントしました。中国外務省の報道官は北京で開催された定例会見の中で、「中国はAppleなどの外国ブランドのスマートフォンの購入や使用を禁止するようないかなる法律・規制・政策文書も発行していません」とコメントし、iPhone禁止令の存在を否定しました。



ただし、中国政府によるiPhone禁止令については「口頭あるいはチャットで指示されたものであり、政府からの正式な指示はなかった」とも報じられていました。そのため、今回の中国外務省のコメントについてCNBCは、「海外製スマートフォンの使用を禁止する公の政策が存在することは否定したものの、報じられた『政府による非公式の指示』の存在については言及しませんでした」と報じています。



また、中国外務省の報道官は「我々は最近、多くのメディアがAppleのスマートフォンに関連するセキュリティインシデントが暴露(ばくろ)されていることに気づいています。中国政府は情報とネットワークのセキュリティを非常に重視しています」とコメントし、セキュリティ対策に重点を置いていることを強調しています。





これに対して、アメリカ国家安全保障会議のジョン・カービー報道官は、中国政府に対して「過去に中国から見られた、アメリカ企業に対する攻撃的で不適切な報復の一種のようだ」とコメントし、中国政府を批判しました。



中国政府によるiPhone禁止令の存在が明らかになったのはちょうどAppleが新型iPhoneのiPhone 15・iPhone 15・iPhone 15 Pro・iPhone 15 Pro Maxを発表する直前のタイミングでした。iPhoneはAppleの年間売上の半分以上を占めており、中国はAppleにとって3番目に大きな市場です。



アメリカ政府から厳しいい規制を受ける中国のスマートフォンメーカーであるHuaweiが「Mate 60 Pro」を発表したばかりのタイミングであったことから、AppleはiPhone禁止令疑惑と競合スマートフォン・Mate 60 Proにより、中国で厳しい競争を強いられる可能性も報じられています。