発射された弾丸の速さはどのくらいに達するのか？

「弾丸シュート」「弾丸往復旅行」というように、ものすごい速さで何かを行う時に「弾丸」という言葉で表現することがよくあります。しかし、弾丸の速度が実際にどれほどなのかはあまり知られていません。科学系ニュースメディアのLiveScienceが、実銃から発射された弾丸の速度について解説しています。 How fast is a bullet? | Live Science https://www.livescience.com/physics-mathematics/how-fast-is-a-bullet

・関連記事

極小弾丸を9mm弾にヒットさせて玉突き発射する様子を撮影したスローモーション映像が圧巻 - GIGAZINE



祝い事で空に撃つ「祝砲」はどれくらい危険なのか? - GIGAZINE



銃で撃った弾丸で「水切り」に挑戦した動画が登場、ハイスピードカメラが捉えた予想外の結果とは? - GIGAZINE



「空砲」の瞬間を超スローモーションで見たらどうなるのかが分かるムービー - GIGAZINE



ティラノサウルス撃破を目指して作られた巨大ライフル弾をスローモーションで撮影した衝撃の威力を体感できる動画 - GIGAZINE

2023年09月12日 08時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article here.