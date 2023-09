「亜鉛空気電池」が二次電池の新たな道を切り開く可能性

Move over lithium-ion: Zinc-air batteries a cheaper and safer alternative - ECU Newsroom https://www.ecu.edu.au/newsroom/articles/research/move-over-lithium-ion-zinc-air-batteries-a-cheaper-and-safer-alternative リチウムイオン電池は一般的に、負極に炭素系の素材を置き、正極に金属酸化物を置いてリチウムイオンを往来させて電力を得ています。亜鉛空気電池は負極に亜鉛を使い、正極に外部から取り込んだ空気中の酸素を使うことで電力を得るもので、材料が安価なことからリチウムに代わる手段としての可能性が期待されていますが、電圧が低いという問題を抱えています。 オーストラリアのエディス・コーワン大学所属のムハマド・アズハル氏らは、負極として使われる既存の材料を見直し、コバルト、ニッケル、鉄を含むナノ複合材料を新たに合成して負極に使用しました。

スマートフォンや電気自動車など、現代の多くの電化製品には充電可能な「リチウムイオン電池」が用いられています。多くの需要に伴い、材料となるリチウムの枯渇や 価格高騰 などの問題が発生することから、リチウムに代わる二次電池の探求が進められている中、「亜鉛空気電池」と呼ばれる電池について、新たな知見が得られたと研究者が明らかにしました。 CoNiFe‐layered double hydroxide decorated Co‐N‐C network as a robust bi‐functional oxygen electrocatalyst for zinc‐air batteries - Arafat - EcoMat - Wiley Online Library https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/eom2.12394

2023年09月12日 06時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1p_kr

