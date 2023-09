iPhoneの緊急SOS機能用の人工衛星を打ち上げるためGlobalstarとイーロン・マスクのSpaceXが93億円規模の契約を締結

・関連記事

iPhone 14が衛星通信に対応する可能性、緊急時のメール・電話サービスに応用か - GIGAZINE



Appleが人工衛星を使った緊急SOS機能に600億円を投資 - GIGAZINE



Appleが「人工衛星経由の緊急SOSサービス」の提供エリアを2022年12月に拡大予定 - GIGAZINE



iPhone 13には「衛星通信でのSOS」が可能な機能が搭載される、緊急事態の通報がスムーズに - GIGAZINE



iPhone 14を持ってジェットコースターに乗ると警察に通報されてしまう - GIGAZINE



iOS 12ではiPhoneから緊急通報すると詳細な位置情報が自動的に緊急サービスに提供されるようになる - GIGAZINE

2023年09月04日 15時00分00秒 in モバイル, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.