プリウスPHVやリーフなどが対応する「急速充電」はバッテリー寿命を縮めるのか？1万2500台以上のテスラ車を調査した結果が報告される

・関連記事

10分の充電で400km走行できる超高速充電バッテリーを大手EVバッテリーメーカーCATLが発表、2024年に出荷開始か - GIGAZINE



テスラが電気自動車向けのワイヤレス充電器メーカー「Wiferion」の買収を完了 - GIGAZINE



テスラのEV充電コネクタ「NACS」がアメリカの標準規格になることが決定 - GIGAZINE



日産がテスラ発のEV充電規格「NACS」の採用を発表 - GIGAZINE





2023年08月31日 19時00分00秒 in 乗り物, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.