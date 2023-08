2023年08月25日 10時49分 ハードウェア

ソニーがハイエンドヘッドホンメーカー「Audeze」を買収、PlayStationのオーディオ体験強化が目的か



ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)が2023年8月25日、アメリカ・カリフォルニア州を拠点とするヘッドホンメーカーのAudezeを買収する契約を締結したことを発表しました。SIEはAudezeの買収によって、PlayStationのオーディオ体験を高める取り組みを強化するとのことです。



Sony Interactive Entertainment to Acquire Audeze, a Leader in Audio Technology and Developer of Award-winning Headphones for Gaming | Business Wire

https://www.businesswire.com/news/home/20230824336695/en/Sony-Interactive-Entertainment-to-Acquire-Audeze-a-Leader-in-Audio-Technology-and-Developer-of-Award-winning-Headphones-for-Gaming





Sony is buying gaming headphone maker, Audeze | TechCrunch

https://techcrunch.com/2023/08/24/sony-is-buying-gaming-headphone-maker-audeze/





2023年8月25日、PlayStationなどの開発・販売を担当するSIEは大手オーディオブランドのAudezeを買収することを発表しました。





カリフォルニア州に本拠地を置くハイエンドヘッドホンメーカーのAudezeは、一般向けオーディオ製品だけでなく、プロフェッショナル向けオーディオ製品やゲーミングヘッドセットなどの設計や開発、販売を行っています。





今回のAudezeの買収によって、SIEはPlayStationのオーディオ体験を高める取り組みを強化するとみられています。SIEのプラットフォームエクスペリエンス担当シニアバイスプレジデントの西野秀明氏は「Audezeはヘッドホン市場におけるトップブランドです。PlayStation 5のTempest 3Dオーディオ技術とPULSE 3D ワイヤレスヘッドセットの開発で得られた大きな進歩をベースに、Audezeの専門知識を取り入れることができることをうれしく思います」と述べています。



一方でAudezeは今回の買収によって、PlayStationエコシステムの一部になるという恩恵が得られます。



SIEによる買収後もAudezeは引き続き独立してオーディオ製品事業を行い、Xbox向けヘッドセットなど、競合他社向けのゲーミングヘッドホンの開発や製造は今後も継続するとのこと。



by David Podosek



Audezeのサンカル・ティアガサムドラムCEOは「今回の買収でSIEは『プロフェッショナルやオーディオファン、ゲーマーにハイエンドなヘッドホンを提供する』という私たちの使命を引き継ぎつつ、これまで以上に事業を拡大する機会をAudezeに対して与えてくれました」と述べています。



SIEは2023年8月23日に、PlayStation 5向けに「PULSE Elite ワイヤレスヘッドセット」と「PULSE Explore ワイヤレスイヤホン」を発表しています。これらの製品にはカスタム設計の平面磁界ドライバーが搭載されることが明かされているため、平面磁界ドライバーを搭載したオーディオ製品の販売を行うAudezeの技術が取り入れられている可能性があるとされています。



なお、SIEによるAudezeの買収金額などは、契約上の理由で明かされていません。