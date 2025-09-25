2025年09月25日 10時58分 ハードウェア

PS5・PC・スマートフォンなどと接続できるソニー製スピーカー「Pulse Elevate ワイヤレススピーカー」が登場、マイク内蔵でボイスチャットにも対応



ソニー・インタラクティブエンタテインメントが開発する初のワイヤレススピーカー「PULSE Elevate ワイヤレススピーカー」が発表されました。超低遅延、マルチデバイス接続など多数の機能を備えているほか、ノイズ除去機能が搭載されたマイクも内蔵しているのが特徴です。



ソニー・インタラクティブエンタテインメント初のデスクトップゲーミング用ワイヤレススピーカー「PULSE Elevate™ ワイヤレススピーカー」を発表 – PlayStation.Blog 日本語

https://blog.ja.playstation.com/2025/09/25/20250925-pulseelevate/



PULSE Elevate Wireless Speakers - Features Trailer | PlayStation - YouTube





「PULSE Elevate ワイヤレススピーカー」は2台1組のワイヤレススピーカーです。スピーカーには独自の平面磁界型ドライバーが採用されており、可聴域全体にわたって臨場感あふれるサウンドを実現。「あらゆる方向から音が聞こえてくるような感覚を味える」というソニー独自のオーディオ技術「Tempest 3D AudioTech」にも対応しており、ゲームへの没入感も高まるとのことです。





専用のUSB Type-Cアダプターが付属し、PlayStation 5(PS5)のほかPCやMacなどとも接続できます。





「PlayStation Portal リモートプレーヤー」にも接続可能。また、Bluetooth経由でスマートフォンやモバイルデバイスの音声も再生できます。





スピーカーにはウーファーも内蔵されており、迫力ある低音サウンドを楽しめます。AI強化ノイズ除去機能搭載の内蔵マイク、超低遅延、ロスレス接続なども実装。





内蔵型充電式バッテリーを採用しているため、スピーカーを持ち運んで外出先でも使用できます。





環境に合わせて設置角度を変更できるよう設計されており、内蔵ボリュームコントロールも備わっています。ユーザーははPS5またはPCのシステムメニューから、EQやサイドトーン、ボリューム、マイクミュート設定を調整できます。





PULSE Elevate ワイヤレススピーカーは2026年に発売予定。カラーはミッドナイトブラックとホワイトの2色展開です。価格は発表されていません。

