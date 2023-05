ロジクールがグラフェン製ドライバーを搭載して前機種比で25g軽量化した「G PRO X 2 LIGHTSPEED ワイヤレス ゲーミング ヘッドセット」を発表

Logitech’s new G Pro X 2 gaming headset has graphene audio drivers - The Verge https://www.theverge.com/2023/5/24/23733249/logitech-g-pro-x-2-gaming-headset-graphene-audio-drivers-release-date-pricing ロジクールによると、前機種の「 G PRO X ゲーミングヘッドセット 」はクリアで正確な音が聞こえるように開発され、その結果として世界中のeスポーツ選手や公式大会で採用されるなどの高い評価を受けたとのこと。 ロジクールが新たに発売する「G PRO X 2 LIGHTSPEED ワイヤレス ゲーミング ヘッドセット」は、ヘッドホンの音を鳴らす機構である ドライバー の素材にグラフェンを用いることで、軽量化と強度の向上を実現したとのこと。グラフェン素材を採用することで、ヘッドホンにおける振動板の安定性が高まり、ゲーム内での足音や発砲音などの効果音がクリアに聞こえるとされています。 ロジクール製品のプリンシパルプロダクトマネージャーであるクリス・ペイト氏は「グラフェン素材の採用により、ひずみが軽減された忠実なサウンドが再生され、プロのeスポーツプレーヤーが最大限のパフォーマンスを発揮することができます」と述べています。 軽量なグラフェン素材の採用などにより、「G PRO X 2 LIGHTSPEED ワイヤレス ゲーミング ヘッドセット」は前機種の「G PRO X ゲーミングヘッドセット」から約25gの軽量化を実現しました。具体的には、前機種の「G PRO X ゲーミングヘッドセット」の重量は約370gでしたが、「G PRO X 2 LIGHTSPEED ワイヤレス ゲーミング ヘッドセット」の重量は約345gになっています。

・関連記事

ソニーのワイヤレスゲーミングヘッドセット「INZONE H9/H7」はPCでゲームをプレイしながらスマホでDiscordも可能 - GIGAZINE



ゲームに勝つための機能が満載のソニー製フルHD・240Hzゲーミングモニター「INZONE M3」はPlayStation 5と相性バツグンのモニターでした - GIGAZINE



ASUSがSteam DeckライクなWindows 11搭載のモバイルゲーミングPC「ROG Ally」を発表 - GIGAZINE



万能性と使いやすさを兼ね備えた「ロジクールG ASTRO A30」を実際に使ってみた - GIGAZINE



適度なフィット感と抜群の安定感であらゆるシーンに適用するワイヤレスゲーミングヘッドセット「ロジクールG ASTRO A30」外観レビュー - GIGAZINE

2023年05月25日 15時00分00秒 in ハードウェア, ゲーム, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article here.