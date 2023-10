長時間のPC作業のお供に最適な身体への負担が少ない人間工学に基づいて設計された入門者向けエルゴノミックキーボード「ロジクール WAVE KEYS K820」レビュー

・関連記事

本体湾曲・ハの字型キー配置という超独特形状なロジクール製エルゴノミックキーボード「ERGO K860」レビュー - GIGAZINE



ロジクールの高機能ワイヤレスキーボード「MX KEYS S」セットアップレビュー、ボタン一発で複雑な操作ができ作業効率大幅アップ「Smart Actions」にも対応 - GIGAZINE



超多機能なのに使いやすいハイエンドゲーミングマウス「G502 X PlusワイヤレスRGBゲーミングマウス」レビュー - GIGAZINE



ロジクールの薄型&高機能でフルサイズのハイエンドワイヤレスキーボード「MX KEYS S」フォトレビュー - GIGAZINE



軽量かつコンパクトで静音性も高く外出先でも大活躍なロジクールのワイヤレスマウス「MX ANYWHERE 3S」セットアップレビュー - GIGAZINE



2023年10月11日 16時01分00秒 in レビュー, ソフトウェア, ハードウェア, 動画, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.