老化による脳の炎症はDNAがミトコンドリアから漏れ出したせいで起きる

The Aging Brain: Is Misplaced DNA to Blame? | Science | AAAS https://www.science.org/content/blog-post/aging-brain-misplaced-dna-blame

・関連記事

老化した脳を若返らせる血液因子が特定される、別々の研究チームがひとつの答えにたどりつき3本の論文を同時公開 - GIGAZINE



うつ病は進行し何年も患うことで脳は変質してしまう - GIGAZINE



「うつ病」と「炎症」の関連が8万6000人を対象とした過去最大規模の研究で発見される - GIGAZINE



AIが調査に数週間以上かかる抗老化薬の候補となる分子を数分で導き出したことが報告される、創薬プロセスの加速が進む可能性 - GIGAZINE



2023年08月21日 08時45分00秒 in サイエンス, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.