文章作成AIの学習内容から自分のデータを除外してもらうにはお金を払うしかないケースがある

文章作成を助けてくれるAI「 GrammarlyGo 」において、学習元として自分のデータが利用されている可能性を懸念したユーザーが問い合わせを行った結果、データを除外してもらうための唯一の方法が「お金を払う」しかないことが明らかになったと報告しています。 fantastic ms.: "any product i’m using that ann…" - Front-End Social https://front-end.social/@fox/110846484782705013

2023年08月16日 08時30分00秒 in ネットサービス, Posted by logc_nt

