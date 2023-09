2023年09月29日 11時50分 ネットサービス

AWS上で生成AIを使用するためのツール「Amazon Bedrock」が正式リリースへ、日本語を話せるClaudeや画像生成のStable Diffusionを利用可能



2023年4月にアナウンスされていた生成AIをAWSで使えるようにするツール「Amazon Bedrock」が2023年9月28日に正式リリースされ、一般ユーザーへの提供が開始されました。



基盤モデル API サービス – Amazon Bedrock – AWS

https://aws.amazon.com/jp/bedrock/



Amazon Bedrock Is Now Generally Available – Build and Scale Generative AI Applications with Foundation Models | AWS News Blog

https://aws.amazon.com/jp/blogs/aws/amazon-bedrock-is-now-generally-available-build-and-scale-generative-ai-applications-with-foundation-models/



Amazon Bedrockはインフラストラクチャの管理が不要なサーバーレスで生成AIを利用するためのツールです。サービスがAWS上で提供されているため、Amazon CloudWatchやAWS CloudTrailを使用して利用状況やAPIの状況を監視することが可能です。



Amazon Bedrockにアクセスするにはコンソール画面の検索欄に「bedrock」と入力するとサービス欄に表示される「Amazon Bedrock」をクリックすればOK。





東京リージョンでは使用できないため、オレゴン・シンガポール・バージニア北部・オハイオのいずれかのリージョンに切り替える必要があります。





Amazon Bedrock内のメニューはこんな感じ。





「Examples」ではユースケースに合わせた設定の例を確認できます。





「Playground」ではチャット・テキスト・画像のそれぞれについてAIモデルを実際に使って試すことが可能。





API経由でAmazon Bedrockにアクセスすることもでき、例えばPython用のSDKであるBoto3を使って利用可能な基盤モデルを表示するコードは下記の通り。



import boto3 import json bedrock = boto3.client( service_name='bedrock', region_name='us-east-1' ) bedrock.list_foundation_models()



記事作成時点でリストに掲載されている基盤モデルは下記の通り。



・Claude v1.3

・Claude v2

・Claude Instant v1.2

・Command v14.6

・Jurassic-2 Mid v1

・Jurassic-2 Ultra v1

・Stable Diffusion XL v0.8-preview

・Titan Embeddings G1 - text v1.2

・Titan Text G1 - Express v1-preview





それぞれのモデルをクリックすると利用料金やトークン数の上限、使用可能な言語、サポートされているユースケースなどを確認できます。





上記のリストの中で日本語でのチャットに対応しているのはClaude v2のみとなっています。なお、AIの日本語能力を評価するRakuda BenchmarkによるとClaude v2はGPT-3.5とGPT-4の中間程度の性能があるとのこと。





ただし、記事作成時点ではClaudeが「現在使用できません(currently unavailable)」となっており、性能を確かめることはできませんでした。





利用料金はそれぞれのモデルごとに細かく設定されているため、用途に合わせて使用したいモデルを選定してから料金ページを確認するのが良さそうです。例えばClaudeの場合だと、1000入力トークンあたり$0.01102(約1.65円)&1000出力トークンあたり$0.03268(約4.88円)となっていました。