OpenAIがAI画像ジェネレーター「DALL・E2」の一般向け公開がスタート

OpenAI expands access to DALL-E 2, its powerful image-generating AI system | TechCrunch https://techcrunch.com/2022/07/20/openai-expands-access-to-dall-e-2-its-powerful-image-generating-ai-system/ 「DALL・E2」はAI画像ジェネレーター「DALL・E」の高解像度・低レイテンシ版として2022年4月に登場。利用は研究者向けに限られましたが、開発元のOpenAIによるとユーザー数はどんどん増えて10万人以上になっていたとのこと。 入力した文字情報から画像を生み出す「DALL・E」の高解像度・低レイテンシ版「DALL・E 2」登場 - GIGAZINE

2022年4月に研究者・専門家向けに提供が始まった画像生成・編集AI「DALL・E2」の一般向けベータ版が公開されました。順番待ちリストに入っているユーザーが順次利用できるようになり、今後数週間で100万人に提供される見込みです。 DALL·E Now Available in Beta https://openai.com/blog/dall-e-now-available-in-beta/

・関連記事

2022年07月21日 10時15分00秒 in ネットサービス, Posted by logc_nt

