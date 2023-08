ユーザーをだますデザイン「ダークパターン」により有料サービスの無料トライアルが機能していないという指摘

ダークパターンを採用していることが指摘されているのは、無料でも使えるオンライン楽譜共有プラットフォームのMuseScoreです。MuseScoreでは パブリックドメイン の楽曲の楽譜や、MuseScoreユーザーが作成したオリジナル楽曲の楽譜だけでなく、著作権で保護された楽曲のアレンジ楽譜などをダウンロードすることが可能。パブリックドメインの楽譜は無料アカウントでダウンロードできますが、著作権で保護された作品関連の楽譜をダウンロードするには、有料のサブスクリプションサービスに登録する必要があります。 以下がMusescoreのトップページで、画面下部には有料サービスのひとつである MuseScore PRO+ への加入を促す表示があり、右上には有料サービスの無料トライアルへの参加が可能になるボタンが配置されています。 Musescore.com | The world's largest free sheet music catalog and community https://musescore.com/

・関連記事

消費者を「ダークパターン」でだましてプライム会員に登録させたとしてFTCがAmazonを提訴 - GIGAZINE



ユーザーを誘導する「ダークパターン」で得られた同意を認めないという新法が登場 - GIGAZINE



あなたをだますウェブサイトのデザイン「ダークパターン」を見分けるために理解しておくべきこと - GIGAZINE



ユーザーを意図的にだます「ダークパターン」はショッピングサイトで予想より広く使用されているとの指摘 - GIGAZINE



なぜウェブデザイナーは暗黒面に落ちて人をだます「ダークパターン」を使うようになるのか? - GIGAZINE



ユーザーをだますのが目的のデザイン「ダークパターン」いろいろ - GIGAZINE



2023年08月15日 20時00分00秒 in ネットサービス, デザイン, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.