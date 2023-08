HPが「プリンターがインク切れを起こすとスキャンやファックス機能まで使えなくなるのは不当」との訴訟に直面

Lawsuit claiming HP all-in-one printers are defective can proceed | Reuters https://www.reuters.com/article/hp-printers-lawsuit-idTRNIKBN2ZM0ZS ゲイリー・フロイント氏ら原告は「HPはインク切れ時にスキャンやファックスなど、印刷以外の機能も使えなくなるソフトウェアを複合機に搭載し、購入者に対してその情報を隠していた」と主張しています。また、「文書のスキャンやファックスの際にインクが必要ないことは周知の事実で、HPにはインク切れの際でもスキャンやファックスが可能な複合機を製造することは可能なはずです」と述べ、2023年2月に裁判所に対して訴状を提出しました。

Judge denies HP's request to dismiss printer lockdown suiit • The Register https://www.theregister.com/2023/08/11/judge_denies_hps_request_to/

2023年08月15日 21時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1r_ut

