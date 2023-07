ついに「Android 4.4 KitKat」のGoogle Playサポート終了へ

Android 4.4 KitKat is truly dead, loses Play Services support | Ars Technica https://arstechnica.com/gadgets/2023/07/google-drops-play-services-support-for-android-4-4-kitkat-after-10-years/ Googleは2023年7月24日に更新した開発者ブログで、Android 4.4 KitKatに対して、8月からはバージョン23.90.99以降のGoogle Playサービスの新規アップデートを提供しないことを発表しました。

by AtitaSoft Technologies 2013年にリリースされて以来、その安定性から「AndroidのWindows XP」とも評され10年にわたり根強く支持されてきたAndroid 4.4 KitKatが、2023年8月からGoogle Playサービスのサポートが打ち切られることがわかりました。 Android Developers Blog: Google Play services discontinuing updates for KitKat (API levels 19 & 20) starting August 2023 https://android-developers.googleblog.com/2023/07/google-play-services-discontinuing-updates-for-kitkat.html

・関連記事

Android 4.0向けChromeのサポート終了をGoogleが発表、その影響は? - GIGAZINE



Googleが「Android 2.1 Eclair」のサポートを終了へ - GIGAZINE



Google ChromeのWindows 7・Windows 8.1サポートが2023年で終了予定 - GIGAZINE



GoogleがWi-Fiルーター「OnHub」のサポートを終了すると発表 - GIGAZINE



Googleのサービス終了癖が発動、今度はIoTデバイス管理サービス「Cloud IoT Core」 - GIGAZINE

2023年07月26日 12時59分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.