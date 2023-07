壁面にもスクリーンが設置され270度の映像体験ができる「ScreenX」特別体験内覧会に行ってきた

・関連記事

轟音シアター&プレミアムシアター&ドルビーシネマの3種を備えた究極の体験型劇場「TOHOシネマズ ららぽーと門真」に行ってきた - GIGAZINE



新型コロナの時代にオープンした映画館「イオンシネマ シアタス心斎橋」の本気の感染症対策を見にいってきたレポート - GIGAZINE



日本初のIMAX次世代レーザーとなる109シネマズ大阪エキスポシティの中はこんな感じ&初の「ザ・ウォーク」試写会で画質や音響を体験してみたレビュー - GIGAZINE



学校の木造校舎内にある、思いがけない映画に出会える映画館「立誠シネマ」 - GIGAZINE



新宿・歌舞伎町のど真ん中に出現したゴジラを見てきた - GIGAZINE



数百人がオープン前に詰めかけた徳島県知事も期待の「ufotable CINEMA」オープンレポート - GIGAZINE



県庁所在地に待望の映画館オープン、「ufotable CINEMA」工事&完成写真レビュー - GIGAZINE



ユナイテッド・シネマ岸和田に関西2番目のIMAXシアターがオープンしたので行ってきた - GIGAZINE



2023年07月18日 17時05分00秒 in 取材, 動画, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.