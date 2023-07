視界の端からも情報が送り込まれて没入感が圧倒的に高まる「ScreenX プレミアムラージフォーマット」を109シネマズ箕面で体験してきた

ScreenXは4DXと同じく韓国のCJグループが手がける技術で、上映作品は独自にScreenXへの対応処理が行われているため、すべての作品がScreenXで見られるわけではありません。今回、いろいろな映像を見た感じだと、素早い動きのあるシーンだとスピード感が、広さが限られた狭い場所のシーンだとその閉塞感が、それぞれ強調されるので、より楽しみが増すのではないかと感じました。 109シネマズ箕面の「ScreenX」は、2023年7月18日から20日までプレオープン期間で「トップガン マーヴェリック」と「SEVENTEEN POWER OF LOVE : THE MOVIE」を上映し、2023年7月21日(金)から正式オープンとなります。 なお、今回の特別体験内覧会では「インディ・ジョーンズと運命のダイヤル」の予告編上映がありましたが、本編の上映が箕面で行われるかどうかは未定だとのことです。

2023年07月18日 19時05分00秒 in 取材, 動画, 映画, Posted by logc_nt

