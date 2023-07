Chrome 115のアップデート内容が公開される、スクロールに応じてコンテンツにアニメーション効果を適用することが可能に

・関連記事

「Google Chrome 114」安定版リリース、テキストのきれいな折り返しやポップオーバーなどウェブ開発を助ける要素が多数盛り込まれる - GIGAZINE



大量の文字と派手な色が並ぶ日本のウェブサイトはなぜこれほどまでに「異質」なのか - GIGAZINE



Googleによるウェブページ収集は1ページ当たり最大15MBまで、検索順位を下げないために必要な対策は? - GIGAZINE



ハッカーや犯罪者が集うダークウェブのデータでトレーニングしたAI「DarkBERT」 - GIGAZINE



ウェブサイトなどのデザインを考える上で役に立つアドバイス25選 - GIGAZINE

2023年07月14日 13時05分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1d_ts

You can read the machine translated English article here.