「Google Chrome 114」安定版リリース、テキストのきれいな折り返しやポップオーバーなどウェブ開発を助ける要素が多数盛り込まれる

・関連記事

「Google Chrome 113」安定版リリース、省エネモードでバッテリーの持続時間向上へ - GIGAZINE



DuckDuckGoはMicrosoftのトラッカーを拒否できない契約を結んでいる - GIGAZINE



UIが邪魔すぎてクリア不可能な認証用パズル問題 - GIGAZINE



Microsoftが次世代AIアプリ開発のサポート&面倒なセットアップを簡略化して生産性を向上させる開発者用ダッシュボード「Dev Home」を発表 - GIGAZINE



Meta Quest 3は「Quest 2よりはるかに薄くて軽いVRヘッドセット」として開発されている - GIGAZINE

2023年05月31日 14時40分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1d_ts

You can read the machine translated English article here.