IntelがMac miniライクな小型PC「NUC」の製造・販売を終了



Intelがベアボーンキット「NUC(Next Unit of Computing)」の製造・販売を終了することが分かりました。



2023年7月11日、IT系ニュースサイトのServeTheHomeが「IntelがNUCへの投資を停止しPC事業から撤退する」と報じました。ServeTheHomeがIntelのパートナーから入手した情報によると、Intelはパートナーに対して「IntelはNUC製品ラインへの直接投資を停止することを決定しました」とのメールを送信していたとのこと。



報道後、Intelは事実を認め、「IntelはNUC事業への直接投資を停止し、エコシステム・パートナーがNUCのイノベーションと成長を継続できるよう戦略を転換することを決定しました。この決定は、Intelの他のクライアント・コンピューティング・グループ(CCG)やネットワーク・アンド・エッジ・コンピューティング(NEX)事業には影響を与えません。さらに、当社はパートナーやお客様と協力し、現在市場に投入されているNUC製品の継続的なサポートを含め、現在のコミットメントをスムーズに履行できるよう取り組んでいます」との声明を発表しました。



IT系ニュースサイトのArs Technicaは「NUCの終了はIntelの財務上の苦境によるもの」と指摘。「Intelは新型コロナウイルスのパンデミックに伴い生まれたPCブームが終わって以来苦境に立たされており、コンシューマー、ワークステーション、サーバー事業のすべてが低迷し、多額の損失を出しています。同社はすでにレイオフを実施し、それに応じて役員報酬をカットしており、4月にはサーバー事業の売却計画を発表しました」と述べ、Intelが投資先を絞り始めているとの見方を示しました。



