Intelがサーバー事業から撤退、データセンター部門を台湾のMiTACに売却へ

Intel Dumps Server Building Business, Sells it to MiTAC | Tom's Hardware https://www.tomshardware.com/news/intel-dumps-server-building-business-sells-it-to-mitac

Intelが、社内でサーバー事業を担ってきたデータセンター・ソリューション・グループ(DSG)を閉鎖し、残余の資産を台湾の電子機器メーカーであるMiTACに売却することが分かりました。 BREAKING Intel Exiting the Server Business Selling to MiTAC https://www.servethehome.com/breaking-intel-exiting-the-server-business-selling-to-mitac/

2023年04月14日 16時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1l_ks

