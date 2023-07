2023年07月19日 14時00分 ハードウェア

Intelが小型PC「NUC」の製造・販売事業をASUSに譲渡することを発表



2023年7月11日にベアボーンキット「NUC(Next Unit of Computing)」の製造・販売を終了することを明らかにしたIntelが、ASUSとの間でNUCの製造や販売、サポートに関する契約を交わしたことを発表しました。この契約によって、ASUSはIntelのNUC製品の設計に関する非独占的ライセンスを取得することが明らかになりました。



Intel and ASUS Agree to Term Sheet to Take Intel NUC Systems Product Line Forward :: Intel Corporation (INTC)

https://www.intc.com/news-events/press-releases/detail/1634/intel-and-asus-agree-to-term-sheet-to-take-intel-nuc





Intel and ASUS Agree to Term Sheet to Take Intel NUC Systems Product...

https://www.intel.com/content/www/us/en/newsroom/news/intel-nuc-systems-agreement.html





2023年7月11日に報じられた内容によると、Intelはパートナーに対して「IntelはNUC製品ラインへの直接投資を停止することを決定しました」とのメールを送信。



報道後、Intelは事実を認め、「IntelはNUC事業への直接投資を停止し、エコシステム・パートナーがNUCのイノベーションと成長を継続できるよう戦略を転換することを決定しました。この決定は、Intelの他のクライアント・コンピューティング・グループ(CCG)やネットワーク・アンド・エッジ・コンピューティング(NEX)事業には影響を与えません。さらに、当社はパートナーやお客様と協力し、現在市場に投入されているNUC製品の継続的なサポートを含め、現在のコミットメントをスムーズに履行できるよう取り組んでいます」との声明を発表しました。



IntelがMac miniライクな小型PC「NUC」の製造・販売を終了 - GIGAZINE





その後、現地時間2023年7月18日にIntelはASUSとの間で、NUCの第10世代から第13世代システム製品ラインの製造、販売、サポートおよび将来のNUCシステム設計の開発に関する契約を結んだことを発表しました。



この契約によってASUSは、第10世代から第13世代のNUCシステム製品の製造や販売、サポートの継続が可能になるだけでなく、将来的なNUC製品の設計や開発が可能になりました。NUC事業の譲渡にあたってASUSは「ASUS NUC BU」と呼ばれる事業部門を設立したことを報告しています。



NUC事業の譲渡に関してIntelは「Mini PC PN51など、これまで業界をリードするミニPCを顧客に提供し続けてきたASUSの専門知識とその実績は、NUCシステム製品の革新と成長を推進し続けるのに適しています」と述べています。





ASUSの最高執行責任者であるジョー・シェ氏は、IntelからNUC事業を譲渡されたことについて感謝を述べつつ「IntelとASUSのコラボレーションにより、ミニPCの性能などが強化され、AIやIoTなどの分野での事業の幅が大幅に拡大することができます」と述べています。また「ASUSは、NUCを使用する顧客が期待するような、優れたサポートとサービスを提供することをお約束します」と語っています。



Intelのサム・ガオ副社長は「私たちの優先事項は、Intel製NUCを使用するお客様がASUS製のNUCへスムーズな移行を確実に行うことです。IntelはASUSが引き続き優れたNUC製品を提供し、サポートを継続させることを期待しています」と述べています。