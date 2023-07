2023年07月06日 14時00分 ネットサービス

左手用デバイス「Stream Deck」用の有料アプリストアが登場する予定



液晶内蔵のボタンを押すだけでさまざまなマクロやショートカットを実行できるElgatoの左手用デバイスが「Stream Deck」です。IT関連ニュースサイトのThe Vergeが、Stream Deck用のプラグインやアイコンパックなどを有料販売できるプラットフォームが2023年後半に登場すると報じています。



The Elgato Stream Deck is getting a paid app store later this year - The Verge

https://www.theverge.com/2023/7/5/22400043/stream-deck-paid-app-store-plugins-profiles-icons-creators



Stream Deckは複数のキーボタンが配列された左手用デバイスです。PCの管理ソフトウェアから設定することで、任意のボタンにショートカットやマクロを登録することが可能。例えば、Photoshopを使用中に使っているツールを切り替えたり、OBSで配信中にシーンを変更して音を流したりなど、作業中にわずらわしい操作をボタン一発で実行できるのでお役立ちです。





Elgatoのゼネラルマネージャーであるジュリアン・フェスト氏はThe Vergeに対して「プラグイン、プロファイル、アイコンパックなど、Stream Deckに関連するものならなんでも有料製品を配布できるプラットフォームを2023年後半に稼働させる予定です」と語っています。



フェスト氏によれば、Elgatoはほぼ2年間をプラグインやアイコンパックを有償販売できるプラットフォームの構築につぎ込んできたそうです。実際に、Stream Deckのプラグインを無償で配布するプラットフォームは記事作成時点ですでに存在しています。



Plugins

https://apps.elgato.com/icons





フェスト氏は「私たちは、希望に応じてメーカーが製品を収益化できるプラットフォームを提供したいと考えています。これは、プラットフォームとしてのStream Deckが『人々が自作したもので小さなビジネスを成していくためのプラットフォーム』というこれから示すべき大きな方向性なのです」とコメントしました。



なお、ボタン15個を搭載したStream Deck MK.2はAmazon.co.jpで取り扱われており、記事作成時点だと税込1万9999円で注文可能です。



Amazon.co.jp: Elgato エルガト Stream Deck MK.2 White ストリームデック/白 【15キー配列】USB ライブコンテンツ作成用 コントローラー 配信者向けデバイス : パソコン・周辺機器