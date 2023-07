Twitterのツイート規制方針やイーロン・マスク指揮下での最初の2週間の激動についてTwitterのトラスト＆セキュリティ部門元責任者が回答

イーロン・マスク氏に代替わりする前からTwitterで有害な情報と戦うためのチームを率いていたトラスト&セキュリティ部門の元責任者ヨエル・ロス氏が、マスク氏がCEOに就任する前と後のTwitterについて紹介しました。 Banning Donald Trump and meeting Elon Musk: Former Twitter safety chief gives inside account - Poynter https://www.poynter.org/fact-checking/2023/banning-donald-trump-and-meeting-elon-musk-former-twitter-safety-chief-gives-inside-account-yoel-roth/ ロス氏はTwitterのコンテンツモデレーションやセキュリティへの取り組みを担当する部門を率い、約220人の従業員と共に有害な誤情報と戦うための戦略を打ち立てた人物です。ロス氏はマスク氏がCEOに就任した数週間後に会社を去っており、その後はカリフォルニア大学バークレー校ゴールドマン公共政策大学院のテクノロジー政策研究員として活動しています。 ロス氏はソウルで開催されたファクトチェック・サミットの「GlobalFact 10」に登壇。政治にまつわる情報のファクトチェックを行う PolitiFact のアーロン・シャロックマン氏と共に、Twitterが誤報や偽情報との戦いでどのような成果を上げているかについて、数百人の観客を相手に語りました。

2023年07月03日 13時31分00秒

