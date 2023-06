大気質モニターにかかる「隠れたコスト」について大気質モニター製造スタートアップのCEOが語る

温度計や湿度計などと同じように、大気汚染の度合いを測ることができる「大気質モニター」を導入し、日本でもたびたび話題になるPM2.5や黄砂などの大気に関する情報を得ようとする人は少なくありません。しかし、こうした大気の質を一般の人々が確認するには想像以上にコストがかかってしまうという問題について、大気質モニターを製造・販売するスタートアップのAirGradientが解説しています。 The Hidden Cost of Air Quality Monitoring https://www.airgradient.com/blog/hidden-costs-of-air-quality-monitoring/

・関連記事

室内&屋外の気温・湿度・CO2等を計測して詳細な天気情報を出してくれる「netatmo ウェザーステーション&雨量計」レビュー - GIGAZINE



Googleマップのアプリ版に大気汚染の度合いを示す「空気質指数」が表示されるように - GIGAZINE



ダイソンが6年の歳月をかけて開発したノイズキャンセリング機能付き空気清浄ヘッドホン「Dyson Zone」を発表 - GIGAZINE





2023年06月29日 21時00分00秒 in Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.