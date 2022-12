スマートホームの室温調節器を各世代ごとにCTスキャンしてみた結果とは？

2011年にGoogleから発売されたスマートホーム製品「 Nest サーモスタット 」は家庭内の空調設備と連動することで自動的に室温の調整を行うことができる、主にアメリカで販売されているデバイスです。2011年の発売以来、これまでに3世代のNest サーモスタットが発売されており、これらの製品についてCTスキャンした結果を、さまざまな製品をCTスキャンして分析している lumafield がNest創設者の トニー・ファデル 氏と共に解説しています。 Tony Fadell reveals the hidden tech of the Nest Thermostat. https://www.scanofthemonth.com/scans/nest-thermostat-evolution Nest サーモスタットはAIを組み合わせて室温に適した空調の調整を行うことで、二酸化炭素の排出量を減らし、電気代を10~15%抑えることができるとされている製品です。2011年10月に発売されたNest サーモスタットの第1世代は、機能よりも壁掛けの際の取り付けを簡単にすることが目的とされました。

2022年12月23日 09時00分00秒 in ソフトウェア, ハードウェア, Posted by log1r_ut

