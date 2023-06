プライバシー重視ブラウザ「DuckDuckGo」のWindows向けベータ版が登場

「You're all set!」ということで初期設定が完了、DuckDuckGo for Windowsを使えるようになりました。

ユーザーのプライバシーを重視する検索エンジン・DuckDuckGoが、2022年4月にリリースしたMac向けのデスクトップブラウザ「 DuckDuckGo for Mac」ベータ版 から遅れること1年で、Windows向けの「 DuckDuckGo for Windows 」のベータ版を公開しました。 Download DuckDuckGo for Windows (beta) https://duckduckgo.com/windows

2023年06月23日 15時20分00秒 in レビュー, ソフトウェア, Posted by logc_nt

