YouTubeが広告を非表示にしてプライバシーを保護するオープンソースの「Invidious」に開発停止とリポジトリの閉鎖を要求

I'm Not Invidious | TheFrenchGhosty's Blog https://blog.thefrenchghosty.me/posts/im-not-invidious/ YouTube Tells Open-Source Privacy Software ‘Invidious’ to Shut Down https://www.vice.com/en/article/88xxex/youtube-tells-open-source-privacy-software-invidious-to-shut-down InvidiousはYouTubeからのデータ収集を防いでユーザーのプライバシーを保護できるオープンソースの代替フロントエンドで、有料サブスクリプションの「 YouTube Premium 」に加入せずとも動画視聴の際に広告を非表示にすることが可能です。 しかし2023年6月8日にYouTubeの法務チームはInvidiousの開発者である TheFrenchGhosty 氏に対し「我々はInvidiousと呼ばれるあなたの製品やサービスの存在を最近知りました。InvidiousはYouTube APIサービスの利用規約と開発者ポリシーに違反しているようです」と述べ、「このメールの日付から7日以内に当社の規約とポリシーに違反するInvidiousの提供を停止してください」と要求しています。

2023年06月16日 12時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article here.