2023年05月28日 16時30分 レビュー

ChatGPTにファイルやドキュメントを直接アップロードできるようになるFirefox向け拡張機能「ChatGPTFileuploadFirefoxExtension」



ChatGPTで意図通りに文章を生成するためには、的確に指示をまとめたプロンプトを入力する必要があります。また、プログラムをChatGPTにコーディングしてもらう時に、参考のコードを入力することもあります。しかし、プロンプトやコードをいちいち手元からコピー&ペーストで貼り付けたりするのは面倒。「ChatGPTFileuploadFirefoxExtension」はFirefox向けの拡張機能で、ChatGPTにファイルやドキュメントを直接アップロードすることが可能になります。



GitHub - deonvz/ChatGPTFileuploadFirefoxExtension: This extension will place a file upload for you on the ChatGPT website. Allow you to process your own scripts, files, documents, code, database and more in chat. Allow ChatGPT to work with your own data, answering questions, giving suggestions and updating the file. Full Props go to "Automate My Life" on Youtube, for the great code

https://github.com/deonvz/ChatGPTFileuploadFirefoxExtension



GitHubのページにアクセスし、「ChatGPTFileUploadFirefoxPlugin.zip」をクリック。





「Download」をクリックすると、ChatGPTFileuploadFirefoxExtensionをZIPファイルでダウンロードできます。ファイルサイズは1.92KBです。





次に、Firefoxのアドレスバーに「about:debugging」と入力します。





セットアップ画面が表示されるので、左にある「このFirefox」をクリック。





「一時的なアドオンを読み込む」をクリックし、先ほどダウンロードしたChatGPTFileUploadFirefoxPlugin.zipを選択し、「開く」をクリック。





「一時的な拡張機能」の欄に「File Upload Chatbot」が表示されればOK。あくまでも一時的な拡張機能で読み込んでいるので、ChatGPTFileuploadFirefoxExtensionが有効なのはFirefoxを終了するまで。





ChatGPTにアクセスします。プロンプトの入力欄の上に「Submit File」というボタンが追加されています。





今回は以下のプロンプトを入力したテキストファイルを読み込ませることにしました。プロンプトの内容は、猫耳少女にGIGAZINEの記事を読ませて感想文を書かせるというもの。語尾にちゃんと「にゃん」をつけさせるというのがポイント。





「Submit File」をクリックしてプロンプトのテキストファイルを選択し、「開く」をクリック。





アップロードすると、プロンプトがこんな感じでChatGPTに読み込まれました。なぜか「センシティブな内容でポリシーに抵触する」とのことで、文字がオレンジ色で表示されていますが、問題なく読み込まれている様子。





出力結果はこんな感じ。ChatGPTがちゃんとプロンプト通りに記事の感想文を、語尾に「にゃん」をつけながら書いてくれました。