不安神経症の発症リスクや現在の重症度・最も効果的な治療法を客観的に判断するバイオマーカーを調査する血液検査が開発される

New Blood Test Developed for Anxiety | Technology Networks https://www.technologynetworks.com/diagnostics/news/new-blood-test-developed-for-anxiety-370924 ワシントン大学医学部保健指標評価研究所 (IHME)の調査では、世界中で推定7億9200万人がメンタルヘルスに障害を抱えて生活しており、約2億8400万人が不安障害や恐怖症、PTSDなどの症状で苦しんでいるとされています。ニクレスク氏は「現代では多くの患者が不安神経症に苦しんでおり、日常生活に支障をきたす可能性があります」と述べています。 その一方でニクレスク氏は、「現在の不安神経症に対する医師のアプローチは、 薬物治療 や 認知行動療法 を行うことですが、投与される一部の薬物には中毒性があることが問題視されています。そのため、より効果的で中毒性のない選択肢となり得る既存の薬品と患者とを結び付けるために血液検査によるアプローチを開発しました」と報告しています。 研究チームは「不安神経症患者と健康な個人との血中RNA変化の調査」「不安神経症を示す候補となるバイオマーカーの優先順位付け」「バイオマーカーの検証」「臨床的な有用性についてバイオマーカーをテスト」という4段階のアプローチを経て不安神経症に関する血液検査の開発を行いました。 血液検査の開発にあたって研究チームは、インディアナポリス医療センターに入院している患者に対して定期的な調査を行うとともに、血液検査を行い、バイオマーカーの検証を行いました。さらに研究チームは主要な精神疾患を持つ男性と女性患者の血液中の遺伝子における性差を確認し、 縦断研究 を行って不安神経症を発症しやすい遺伝子のバイオマーカーの発見に取り組みました。

過度なストレスや疲れ、強い不安や恐怖の感情を抱くことで、精神面の不調だけでなく身体面にも支障をきたす症状が「 不安神経症 」です。インディアナポリス大学のアレクサンダー・ニクレスク氏らの研究チームが、不安神経症を発症するリスクや現在の不安の重症度、不安を最もよく治療する可能性が高い治療法を客観的に判断することができる血液検査の開発を行いました。 Towards precision medicine for anxiety disorders: objective assessment, risk prediction, pharmacogenomics, and repurposed drugs | Molecular Psychiatry https://doi.org/10.1038/s41380-023-01998-0

・関連記事

なぜストレスを軽減し人生を再起動させるには「42%の休息」が必要なのか? - GIGAZINE



食事の時間帯とうつ病の発症リスクが関係している可能性 - GIGAZINE



実は「電気ショック療法」はケタミンよりもうつ病に効果的 - GIGAZINE



10代の少女はかつてないレベルでメンタルが絶望の中にあるという報告 - GIGAZINE



「睡眠時無呼吸症候群」と診断された男性が自身の症状と回復するまでの体験談を公開 - GIGAZINE

2023年05月25日 00時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article here.