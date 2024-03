言語発達に問題がある子どもは脳の決まった部位に異常があることが判明

Abnormal brain structure identified in children with developmental language problems https://medicalxpress.com/news/2024-03-abnormal-brain-children-developmental-language.html ジョージタウン大学神経科学部のマイケル・ウルマン氏らは、言語の様々な側面の発達に影響を及ぼす発達性言語障害について、該当する子どもたちの脳構造を調べた22の論文を分析し、新たな知見を認めました。

多くの先行研究を分析した新たな研究により、発達性言語障害を持つ子どもたちは、脳の特定の部位に異常があることが確認されました。この発見は、言語障害の診断と治療の両方を改善する可能性があるとされています。 The neuroanatomy of developmental language disorder: a systematic review and meta-analysis | Nature Human Behaviour https://www.nature.com/articles/s41562-024-01843-6

2024年03月24日 08時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1p_kr

