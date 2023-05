「画像の続き」をAIで描画できるPhotoshopの「ジェネレーティブ塗りつぶし」を試してみた

・関連記事

PhotoshopとLightroomに追加されたAIノイズ除去機能がメチャクチャ高性能なので使い方まとめ&前後比較してみたよレビュー - GIGAZINE



Photoshopで画像生成AIをサクッと使える無料プラグイン「Auto-Photoshop-StableDiffusion-Plugin」使い方まとめ - GIGAZINE



英語では「Photoshopする」という動詞が用いられている、どのような経緯でPhotoshopは動詞になったのか? - GIGAZINE



無料でブラウザ上からPhotoshop並に画像を編集しまくれる多機能ツール「Photopea」を使ってみた - GIGAZINE



写真に編集履歴・編集日・作成者などの情報を含めてフェイクニュースを防ぐ「Content Authenticity Initiative」がPhotoshopに実装される - GIGAZINE



2023年05月25日 00時15分00秒 in レビュー, ソフトウェア, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.