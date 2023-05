画像生成AI「Stable Diffusion」の公式有料アプリ「DreamStudio」の無料版「StableStudio」がオープンソースで公開される

・関連記事

従来のStable Diffusionより大幅に強化された画像生成AI「Stable Diffusion XL」のベータ版がテスト公開されたので使ってみた - GIGAZINE



画像生成AI「Stable Diffusion」を使いこなすために知っておくと理解が進む「どうやって絵を描いているのか」をわかりやすく図解 - GIGAZINE



画像生成AI「Stable Diffusion」のデイリーアクティブユーザーが1000万人に到達、「DreamStudio」のユーザーは150万人超え - GIGAZINE



画像生成AI「Stable Diffusion」開発元がチャットAI「StableVicuna」をリリース - GIGAZINE



画像生成AI「Stable Diffusion」が使う無料のデータセット「LAION」の構築を率いているのは1人の高校教師だった - GIGAZINE



画像生成AI「Stable Diffusion」を最速で実行できるGPUはどれなのか? - GIGAZINE



2023年05月18日 10時33分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.