「描いたイラストをリアルタイムでAIに手直ししてもらえる環境」を「Stable Diffusion」と「Redream」の組み合わせで実現する方法まとめ、ControlNetも使って高品質な画像を生成可能

・関連記事

画像生成AIによるイラスト学習をカラフルなウォーターマークで簡単に妨害できる「RGBWatermark」を使ってみた - GIGAZINE



無料でAIがイラストを自動で色別レイヤーに分割してPhotoshopやクリスタで読み込めるようにしてくれる便利ツール「layerdivider」インストール&使い方まとめ - GIGAZINE



画像生成AIのStable DiffusionやMidjourneyで生成可能な画像とプロンプトを写真やイラストから検索できる「unprompt.ai」 - GIGAZINE



従来のStable Diffusionより大幅に強化された画像生成AI「Stable Diffusion XL」のベータ版がテスト公開されたので使ってみた - GIGAZINE



1枚の画像から「似た画像」をサクッと生成して素材集めを爆速化できるAIツール「Reimagine XL」を使ってみた - GIGAZINE



画像の枠外を新たに描き足せるAIアプリ「Uncrop」が無料公開されたので使ってみた - GIGAZINE



2023年06月11日 12時00分00秒 in レビュー, ソフトウェア, 動画, アート, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.