ユニコーン企業が10社程度と少ない日本のスタートアップ事情に変化の兆しか

日本は世界のGDP(国内総生産)ランキングで3位に位置する経済大国です。しかし、「創業から10年以内」「企業評価額が10億ドル(約1370億円)以上」「非上場」の条件を満たすユニコーン企業が、アメリカは600社以上、中国は300社以上あるのに、日本ではわずか10社程度と極端に少ないことが知られています。しかし、この状況が変化してきていると、作家のローランド・ケルツ氏が論じています。 Ideas | Japan’s tech industry is stirring to life - Rest of World https://restofworld.org/2023/japan-tech-industry-jobs-growing/

・関連記事

企業価値が1000億円を超えるスタートアップになるにはどれくらいの時間がかかるのか? - GIGAZINE



「スタートアップが成功するためには」をベンチャーキャピタル代表が語る - GIGAZINE



スタートアップのアイデアに見切りをつける判断基準とは? - GIGAZINE



2023年05月18日 08時00分00秒 in メモ, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.