新型コロナウイルスの流行によって各国間の不平等が拡大するとの指摘

・関連記事

新型コロナウイルス対策で社会的距離を保つことによる「5つの悪影響」とは? - GIGAZINE



COVID-19のパンデミックは「母親の雇用」を危機にさらしているとの指摘 - GIGAZINE



新型コロナウイルス収束後、私たちの生活はどのように変化するのか? - GIGAZINE



新型コロナウイルス対策が直面する倫理的課題とは? - GIGAZINE



新型コロナウイルスのパンデミック以降は「都市のあり方」を再考しなければならないとの指摘 - GIGAZINE



新型コロナウイルスの影響で止まった社会経済はいつ・どのように再開していけばいいのか? - GIGAZINE



新型コロナウイルス感染症についての議論は「科学と政治の区別がなくなっていて危険」という主張 - GIGAZINE



2020年09月05日 18時00分00秒 in メモ, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.