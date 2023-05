AIが設計してGoogleが公開した無料オンライン対戦カードゲーム「I/O FLIP」で遊んでみた

選択した職業とスペシャルパワーに応じたカードが12枚配られるので、この中から3枚選んでデッキを構築します。カードに書かれた絵やフレーバーテキストは、すべてAIにより生成されたもの。一番上に表示されているカードには「Android the glitter wizard sprinkles the stars with spakles(キラキラ魔法使いのアンドロイドが星に輝きを振りまく)」と記載されています。右上の数字は攻撃力です。

・関連記事

タイトーとGoogleが現実世界に飛び出したインベーダーと戦うARシューティングゲーム「SPACE INVADERS: World Defense」を発表、2023年夏リリース予定 - GIGAZINE



Googleが遠く離れた人と実際に顔を合わせて会話しているかのような「魔法の鏡」を開発する「Project Starline」の最新プロトタイプを公開 - GIGAZINE



ルールに従って動くセルを眺めて楽しめるシミュレーションゲーム「The Life Engine」 - GIGAZINE



シンプルなルールで相手と心理戦を繰り広げ旗を奪い合うボードゲーム「ストラテゴ」プレイレビュー - GIGAZINE

2023年05月11日 15時00分00秒 in レビュー, 動画, ゲーム, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.