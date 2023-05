ブラウザ上で3Dキャラクターと会話できる「ChatVRM」がオープンソースで公開

・関連記事

PCとウェブカメラだけで簡単にVTuberになれるツール「VMagicMirror」レビュー、ゲームコントローラーでアバターを操作することも可能 - GIGAZINE



超小型&超軽量なモバイルモーションキャプチャ「mocopi」とスマホがあればいつでもどこでもバーチャル美少女に受肉できる - GIGAZINE



無料&PCとウェブカメラだけで簡単にVTuberになれるツール「RiBLA Broadcast (β)」レビュー、指の動きもトラッキング可能で配信に即利用可能 - GIGAZINE



無料でブラウザ上で誰でも簡単に美少女VTuberに受肉できる「Kalidoface 3D」レビュー - GIGAZINE



おじさんでも美少女になれる「バーチャル美少女に受肉する方法」をバーチャルYouTuberにレクチャーしてもらえるトークパネルまとめ - GIGAZINE



2023年05月08日 17時00分00秒 in レビュー, ウェブアプリ, 動画, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.